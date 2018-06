Vandereycken: “Verdiende zege, maar zeer matige prestatie”

René Vandereycken (64) is na jarenlang stilzwijgen terug in het voetbal. Negen jaar nadat hij afscheid nam als bondscoach volgt hij voor onze krant het WK op de voet. Wie de voormalige middenvelder kent, weet wat dit betekent: gedetailleerde, scherpe en glasheldere analyses. De Limburger vond het een verdiende zege van de Rode Duivels tegen een zwak Panama, maar zag vooral in de eerste helft een aantal pijnpunten terugkeren die hij na de drie voorbereidingsmatchen al had aangegeven.

Ronduit zwak positiespel bij het uitvoetballen

“Jammer genoeg zagen we zoals gevreesd met deze veldbezetting geen rustig uitvoetballen en te veel lange ballen, vooral in de eerste helft. Het positiespel ...