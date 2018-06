Eerste Limburgse strooibos voor dieren: "In alle rust afscheid nemen"

Hasselt -

Wie een overleden huisdier laat cremeren, kan vanaf september in Hasselt de assen uitstrooien in een dierenstrooibos. “Dat voorkomt dat mensen hun overleden kat of hond zonder meer begraven in de tuin”, zegt schepen van Dierenwelzijn Joost Venken (Groen). “Dat mag wel, maar het is zeker geen goede oplossing en is bovendien onderworpen aan een aantal strenge regels.”