Mertens en De Bruyne leggen uit waarom de eerste match van de Rode Duivels zo moeizaam verliep

Hadden we dit niet flitsender verwacht? De Rode Duivels boekten een aardige 3-0 zege in hun WK-opener tegen Panama, maar de manier waarop oogde soms moeizaam. Dries Mertens en Kevin De Bruyne legden na de wedstrijd uit hoe dat kwam.

“Het was moeilijk”, gaf Dries Mertens voor de camera’s van Sporza toe na de 3-0 zege tegen Panama. “Dat heb je met zo’n begin van het WK. De opbouw ernaartoe is heel lang, en dan is eindelijk die wedstrijd daar en heeft iedereen zo’n hoge verwachtingen. Je hebt zoveel zin, maar de benen wilden precies niet mee. Ik denk dat je dat bij elke ploeg ziet. Hopelijk is dat beter in de tweede wedstrijd.”

Mertens had ook nog een grappige opmerking klaar over zijn kapsel. Gevraagd of zijn geblondeerde coupe deel uitmaakte van een weddenschap, knipoogde hij: “Laat ons zeggen van wel. Ik hoop alleszins dat ze ons geluk zal brengen!”

De Bruyne: “Mensen onderschatten het WK”

Kevin De Bruyne zei dat hij er altijd wel vertrouwen in had gehad dat de Belgen zouden winnen. “Je weet dat ze met elf man achter de bal gaan staan”, vertelde hij. “We wisten dat we rustig moesten blijven omdat er in de tweede helft meer kansen zouden komen. Na de 1-0 kwam er veel meer ruimte en konden we dan ook nog twee mooie goals maken. Verdedigend hebben we af en toe een fout gemaakt. Zij hadden ook nog kunnen scoren. Maar uiteindelijk blijft het belangrijkste dat we gewonnen hebben.”

Dat het wel even wachten was eer de Panamese muur gesloopt werd, liet hem koud. “Dit is nu eenmaal voetbal. Op het WK hoef je niet top te zijn in het begin. Het belangrijkste is dat je je wedstrijd wint. Elke wedstrijd is anders, in elke wedstrijd heb je andere moeilijkheden te overwinnen. De manier waarop maakt niet uit. Het moet niet mooi zijn, hé. Het moest ook geen ruime overwinning zijn. De mensen onderschatten alle ploegen op zo’n WK. De eerste speeldag is hier het moeilijkste: iedereen wil zich tonen. Het maakt niet uit welke ploeg het is. Het belangrijkste is en blijft dat je je wedstrijd wint, en dat hebben we gedaan.”