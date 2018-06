Martinez: “Nee, wij zijn niet nog méér WK-favoriet omdat we nu gewonnen hebben”

Roberto Martinez, de trainer van de Rode Duivels, was tevreden met de 3-0 zege van de Belgen tegen Panama.

Roberto Martinez zag geen graten in de weinig flitsende wedstrijd die de Rode Duivels neerzetten tegen Panama. “Zo’n eerste match op een WK is altijd moeilijk”, zei hij voor de camera’s van Sporza. “De drie punten zijn nu het belangrijkste. Panama speelde heel georganiseerd. Wij wisten dat we kalm moesten zijn, dat we moesten wachten op dat ene moment om toe te slaan. Maar in de tweede helft zag je toch dat we meer kwaliteit hebben. Sommige jongens hebben met hun klasse het verschil gemaakt.”

“Wij worden niet meer WK-favoriet omdat we nu gewonnen hebben. Elke wedstrijd is anders. Ons voornaamste doel is nu de fans zich laten amuseren. Nu is het uitkijken naar de volgende match”