Bij helder weer is Mars volgende week zichtbaar met het blote oog

Mars zal voor het eerst in vijftien jaar het dichtst mogelijk bij de aarde zal staan. Dat spektakel hoef je niet te missen, want dankzij een maansverduistering in dezelfde nacht zal de rode planeet ook met het blote oog goed zichtbaar zijn vanuit België. Dat bevestigt Francis Meeus van volkssterrenwacht Mira.

De Aarde draait rond de zon en Mars doet dat natuurlijk ook. De rode planeet reist op haar eigen baan, en die is heel wat langer dan die van de Aarde, aangezien Mars verder weg staat van de zon. Onze planeet maakt ongeveer twee tripjes rond de zon, terwijl Mars er maar één kan ondernemen.

Maar op 27 juli dit jaar gebeurt er iets speciaals. Francis Meeus van de volksterrenwacht Mira legt het uit: “Op dat moment bevindt Mars zich het dichtst mogelijk bij de Aarde. Korter kan de afstand tussen de twee planeten niet zijn. Dan zijn we ‘maar’ 54,52 miljoen kilometer van elkaar verwijderd. Een speciaal moment, want het is al van 2003 geleden dat de planeten nog in die verhouding tot elkaar stonden.”

Extra speciaal

Eén keer in de vijftien jaar krijg je dus de kans om Mars zo duidelijk aan de hemel te zien. Maar dit jaar is dat zicht nog opmerkelijker, dankzij een ander weerfenomeen. “Een maansverduistering helpt een handje mee om het extra donker te maken die nacht. Dat is goed, want dan is al één van de criteria ingelost om een goede blik te kunnen werpen op de rode planeet”, aldus de volkssterrenwacht. Het enige waarop wij nog moeten hopen, is helder weer.

Als dat het geval is, kunnen nieuwsgierige blikken dan de rode planeet opmerken aan de hemel, zelfs met het blote oog. Een echte aanrader, zo vindt de volkssterrenwacht. “Die nacht zullen er allerlei dingen te zien zijn, maar vooral Mars is op dat moment wel extra de moeite natuurlijk. Naar de sterrenhemel kijken is altijd magisch en dan komt er heel wat fantasie vrij”, klinkt het.

Zelfs poolkappen te zien

Maar ook voor de mensen die het liever wetenschappelijk en meetbaar houden, is het een hoognacht. Via gespecialiseerde telescopen kunnen nieuwsgierigen dan immers heel wat details zien van de rode planeet. “Bij Venus zou dat moeilijker kunnen, maar bij Mars is de atmosfeer zo ijl en transparant dat we er wel degelijk door kunnen kijken.”

Omdat Mars op 27 juli dichter staat, zullen er meer details zichtbaar zijn. Met het materiaal van de volkssterrenwacht Mira kunnen bezoekers zelfs de bodem van Mars bekijken. “We kunnen de seizoenen waarnemen. En zelfs de poolkappen kan je bekijken, al ziet dat er natuurlijk klein uit als een wit kapje. Of ook de grote vlakten op Mars kan men op die dag duidelijker zien. Een aanrader ”, besluit Meeus.