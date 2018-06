Vader van chauffeur die festivalgangers heeft aangereden: “Mijn zoon is geen slechte jongen”

Ongeval of aanslag, de politie onderzoekt nog altijd de omstandigheden waarin maandagochtend vier festivalgangers van Pinkpop werden aangereden. Een van de slachtoffers is overleden. De vader van de chauffeur die op het groepje wandelaars was ingereden en nadien vluchtmisdrijf pleegde, houdt het op een ongeval. “Mijn zoon was op het rechte pad. Het gebruikte geen drugs of dronk niet”, zegt hij.

LEES OOK. Dader laat bestelwagen achter in Heerlen en geeft zichzelf aan in Amsterdam

In de straat waar de verdachte van het woont, in Heerlen, wordt met verbijstering gereageerd. De witte bestelwagen die daar is achtergelaten aan de Keekstraat werd intussen getakeld. De verdachte zelf heeft zichzelf aangegeven bij de politie in Amsterdam en is aangehouden.

De vader van de verdachte is in shock: ,,Het moet een ongeval zijn geweest. Mijn zoon was wellicht in paniek en is weggereden. Neen, het valt niet goed te praten. Maar het is zeker geen slechte jongen. Het is een hardwerkende man met twee kinderen’’, zegt hij.

Volgens de man gebruikt zijn zoon geen drank of drugs. “Hij is een rustige jongen. Hij werkt in de podiumbouw, in Amsterdam. Het moet gebeurd zijn op weg naar zijn werk, hij moest nog iemand oppikken.’’

De vader sprak zijn zoon sinds de aanrijding niet, maar volgens hem is hij helemaal overstuur.

Wat er vannacht is gebeurd in Landgraaf blijft een raadsel. „Ik weet niets, ik wacht op bericht van de politie. Er zou snel nieuws komen. Ik weet alleen dat hij zich zelf bij de politie in Amsterdam gemeld heeft.” De twee jonge kinderen van de verdachte wonen intussen bij hun opa.

Dit weten we over de slachtoffers

Het slachtoffer dat maandagochtend is overleden na een aanrijding nabij de festivalweide van Pinkpop, dat ook heel populair is bij Belgische muziekliefhebbers, is een 35-jarige man uit Heerlen: Gilles Boux de Casson. Hij werkte als vrijwilliger bij Bureau Pinkpop en voor poppodium de Nieuwe Nor.

“​Iedereen is kapot, het is heel tragisch”, zegt Johan de Niet. Hij is directeur van Poppodium de Nieuwe Nor in Heerlen, waar Gilles Boux de Casson werkte. “Een heel vrolijke jongen. Hij ging speciaal voor Pearl Jam.”

De Nieuwe Nor annuleert alle optredens deze week vanwege het overlijden van de geliefde vrijwilliger. ,,Het is niet gepast om nu activiteiten te hebben”, zegt Johan de Niet in BNDeStem.

Volgens De Niet was Gilles op het moment van het ongeluk klaar met werken. ,,Ze stonden nog even te kletsen toen die wagen eraan kwam. Schijnbaar is die heel hard op de mensen ingereden.”

Met opzet of niet, dat maakt nu deel uit van het onderzoek. Er wordt onder meer bekeken of aanrijder en slachtoffers elkaar kenden en of er eventueel een conflict was. Ook een terroristische aanslag wordt nog niet uitgesloten, ook al is daar op het eerste gezicht geen aanleiding voor.

De vier slachtoffers komen allemaal uit Zuid-Limburg. Naast het dodelijke slachtoffer, raakten drie mensen ‘zeer zwaargewond’: een 30-jarige man uit Landgraaf, een 26-jarige man uit Heerlen en een 23-jarige vrouw uit Heerlen. Zij liggen nog steeds in zeer kritieke toestand in ziekenhuizen in Heerlen en Maastricht. Ze konden nog niet worden verhoord.