Food Truck Festival op Heldenplein

Zolder

Heusden-Zolder - Het Food Truck Festival. Een tweedaags evenement op het Zolderse Heldenplein om de echte Bourgondiërs onder ons buiten te krijgen. Het hele plein stond vol met kraampjes van allerlei pluimage. Van Oosterse tot Indische gerechten. Van Afrikaanse gerechten tot een gewone lekkere pannenkoek van bij ons. Een schitterend en kleurrijk decor, op touw gezet door Nadia Vannes en de Verenigde Handelaars vzw van Zolder-Centrum.

Zelfs de Europese kampioen barbecue was present. In de vroege middag had hij maar weinig omhanden, maar naar de avond toe veranderde dat snel. En dat was zo voor iedereen. De tafeltjes en de ligstoelen zaten snel vol, en het bier vloeide ook rijkelijk. Niks anders dan goed gemutste vrienden. Een echte verbroedering tussen Zolder en Heusden. Na het wegvallen van de jaarlijkse markt is dit welgekomen vervanging. De kinderen genoten verder van gratis speeltuigen, terwijl de volwassenen getrakteerd werden op een optreden van Stijn Festijn. Komisch als altijd bracht hij een lach op ieders lippen, met bekende meezingers. De ovens en bakplaten brandden verder tot in de vroege avond. De Verenigde Handelaars mogen best trots zijn op dit geslaagd initiatief, om nieuw leven in het Zolderse Centrum te blazen.