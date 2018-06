Maasmechelen - De procureur eiste een celstraf van tien maanden en een geldboete van 600 euro voor het stelen van sigaren uit een winkel in Maasmechelen. De buit had een totale waarde van zo’n 5.000 euro.

Maandenlang kwam de man over de vloer in de sigarenwinkel in Maasmechelen. Hij deed zich voor als liefhebber en snuisterde telkens rond tussen het aanbod. Uiteindelijk viel het de uitbaters op dat er ...