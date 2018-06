Nood aan ontspanning? De tien beste wellnessbestemmingen volgens TripAdvisor

Volgens TripAdvisor zijn steeds meer toeristen op zoek naar rust en ontspanning als ze op reis gaan. De wellnessbestemmingen zitten dan ook duidelijk in de lift en yoga, spa's en meditatie zijn zoekwoorden bij uitstek geworden. De populairste bestemming om even aan het jachtige leven te ontsnappen? Bali! Maar ook deze negen andere locaties scoren goed.

Op basis van hoe vaak er naar bepaalde locaties wordt gezocht, heeft de bekende reiswebsite TripAdvisor een top tien van populairste wellnessbestemmingen opgesteld. Het is bovendien een segment dat steeds populairder wordt. Uit een enquête op de Facebookpagina van TripAdvisor was eerder al gebleken dat zo'n 25 procent van de reizigers dit jaar een wellnesstrip wil maken. En hier gaan ze het liefst van al naartoe:

Bali, Indonesië

Het Indonesische eiland is al jarenlang een plaats waar mensen van heinde en verre naartoe komen om te ontspannen. Je kunt er relaxen op de witte stranden, leren duiken of yogalessen volgen. Toplocaties:

Spa Hotel: Warwick Ibah Luxury Villas & Spa, Ubud

Wellnesservaring: Ubud Yoga House

Gezond restaurant: Moksa Plant-based Cuisine & Permaculture Garden, Ubud

Rishikesh, India

Rishikesh is een heilige stad in het Himalayagebergte. Je vindt er heel wat oorden waar je aan yoga kunt doen, maar je kunt er ook lange wandelingen maken en wie wat meer actie wil, kan ook gaan raften.

Spa Hotel: Aloha On The Ganges by Leisure Hotels

Wellnesservaring: Yoganga Healing Retreat

Gezond restaurant: Ramana’s Organic Cafe

Sedona, VS

Sedona ligt in het midden van de woestijn van Arizona en is naar verluidt de ideale plek om ver weg van alles de batterijen nog eens op te laden. Je wordt er omringd door de indrukwekkende natuur en vooral 's avonds maakt Sedona indruk want dan ben je er getuige van de prachtige sterrenhemel.

Spa Hotel: Kimpton Amara Resort & Spa

Wellnesservaring: Sedona Soul SPA

Gezond restaurant: Indian Gardens Cafe & Market

Hepburn Springs, Australië

De grootste natuurlijke mineraalbronnen van Australië vind je in Hepburn Springs. Bezoekers kunnen er genieten van de vele baden en wellnessfaciliteiten. Dat kan er trouwens al sinds 1895.

Spa Hotel: Shizuka Ryokan Japanese Country Spa Retreat

Wellnesservaring: Hepburn Mineral Springs Reserve

Gezond restaurant: The Surly Goat

Ko Samui, Thailand

Het eiland Ko Samui is het derde grootste eiland van Thailand, maar wel een van de meest rustgevende. Droom er weg onder de wuivende palbomen of breng een bezoekje aan een van de vele boeddhistische tempels die het rijk is.

Spa Hotel: Vana Belle, A Luxury Collection Resort

Wellnesservaring: Tamarind Springs Forest Spa

Gezond restaurant: Supattra Thai Dining

Costa Rica

Reizigers die aan hun mentale gezondheid willen werken, denken beter eens aan Costa Rica als volgende bestemming. Maak er kennis met relaxatietechnieken zoals hydrotherapie, trek de natuur in voor een flinke wandeltocht of onstpan met je voeten in het zand.

Spa Hotel: Nayara Springs

Wellnesservaring: Tabacon Hot Springs

Gezond restaurant: Organico Fortuna

Goa, India

Start de dag met een yogales, nestel je vervolgens in een knusse zetel vol kussens en volg daarna een kookles die je wegwijs maakt in de lokale keuken. Zo kom je in Goa helemaal tot ontspanning.

Spa Hotel: Park Hyatt Goa Resort and Spa

Wellnesservaring: Rita’s Gourmet Goa

Gezond restaurant: Zest

Zermatt, Zwitserland

Zermatt ligt aan de voet van de Matterhorn en herbergt enkele prominente wellnesscentra. Overnachten kan dan weer in een van de vele luxechalets, vaak met uitzicht op het prachtige berglandschap.

Spa Hotel: The Omnia

Wellnesservaring: The Matterhorn

Gezond restaurant: Restaurant Chez Vron

Malediven

Een van die exotische bestemmingen die op heel wat bucket lists prijkt en dat is niet toevallig. De Malediven staan synoniem voor heerlijk relaxen op een van de vele prachtige stranden.

Spa Hotel: Baros Maldives

Wellnesservaring: Duniye Spa

Gezond restaurant: Just Veg by Atmosphere

Ibiza, Spanje

Nee, Ibiza is niet enkel een bestemming voor feestbeesten. Je kunt er, ver weg van de clubs, ook heerlijk tot rust komen in een van de vele wellnesshotels die het eiland rijk is, maar ook op een van de fincas of boerderijen op het platteland. Een yogales met zicht op zee? Check.

Spa Hotel: Ca Na Xica

Wellnesservaring: Yoga Pilates Ibiza

Gezond restaurant: La Mesa Escondida