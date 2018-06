Huisdokter van wacht: gratis nummer 1733 komt eraan (maar nog niet in Limburg)

Het gratis nummer 1733 voor de huisarts van wacht wordt vanaf het najaar over het hele land uitgerold. Dat heeft het kabinet van federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) aangekondigd. Wanneer Limburg aan de beurt zal zijn, is nog niet duidelijk. Bovendien zal de uitrol tot vier jaar in beslag nemen.