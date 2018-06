Hasselt Danst Country in Kuringen

Kuringen Centrum

Hasselt - Nadat de opening van de reeks Hasselt Danst is succesvol ingezet in Stevoort streek het feestcomité neer in Kuringen. De nagenieuwe planken werden gelegd aan café Het Dorp en iedereen waande zich even in de Far West met de country muziek op de achtergrond.

Op de lijndansers moest er niet worden gewacht. Die waren actief op het Zilverfestival en hadden dus geen tijd voor Hasselt Danst. Op de tonen van regelrechte country tapten de hakken op de planken en draaiden de dansers in het gelid mee met de muziek. Sommigen hadden zich uitgedost met hoeden en laarzen. Dames droegen steevast jeans of lange rokken.

Op 20 juni legt het Feestcomté de plankenvloer neer aan de Square in Kermt voor een bal populaire en bachata.