Economen: “Vraag is niet ofer een nieuwe crisis komt, maar wanneer”

Een paar Vlaamse topeconomen hebben – onafhankelijk van elkaar – de afgelopen dagen de kat de bel aangebonden. De vraag is niet of er een nieuwe crisis komt, maar wanneer. Enkel over dat laatste zijn de economen het oneens. Of is het “valse statistiek”, zoals decaan Piet Pauwels van de faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen van de UHasselt het noemt? “Hoe langer het goed gaat in de economie, hoe meer mensen denken dat het nu snel gaat mislopen.”