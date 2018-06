Gameverslaving officieel erkend als ziekte

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft gameverslaving officieel erkend als een mentale ziekte. Ouders hebben zo een extra argument wanneer ze hun kinderen vragen om minder tijd door te brengen met hun console of tablet.

Het is de voorbije maanden en jaren voer geweest voor talrijke discussies: telt verslaafd zijn aan videospelletjes als een ziekte of niet? Deskundigen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben de knoop nu doorgehakt. De ziekte prijkt op de elfde ICDI-lijst (International Classification of Diseases).

In de lijst wordt gameverslaving beschreven als “een patroon van terugkerend gaminggedrag dat zo intensief wordt dat het prioriteit krijgt tegenover andere belangrijke zaken uit ons dagelijkse leven”.

Er staan vandaag 55.000 verwondingen, ziektes en doodsoorzaken op de ICDI-lijst.