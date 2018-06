Stokkem

Dilsen-Stokkem - Vandaag spelen onze jongens hun eerste wedstrijd in de groepsfase vanop het WK in Rusland! De kleuters van onze school staan als één blok achter de Rode Duivels en dit toonden ze vandaag door in outfit naar school te komen.

In afwachting van de match werden er allerlei spulletjes geknutseld en werden er zelfs strafschoppen geoefend in de buitenklas van juf Cindy. Hopelijk kan ons nationaal elftal het waarmaken de komende weken in Rusland!