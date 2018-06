Houthalenaar riskeert 8 jaar cel voor neersteken broer: “Mes vastgeplakt aan handschoen”

Houthalen-Helchteren - Het openbaar ministerie heeft maandag in Hasselt acht jaar cel gevorderd tegen een 36-jarige man die op 5 februari met een mes zijn broer net onder de ribbenkast stak. Met levensbedreigende verwondingen belandde het 39-jarige Houthalense slachtoffer in het ziekenhuis. Vandaag is de man aan de beterhand en tekende in werkbroek present in de rechtbank. De verdachte ontkent de steekpartij niet, maar claimt dat hij nooit de bedoeling had om zijn broer te doden.

De feiten speelden zich dit jaar af in de ouderlijke woning in de Ahornstraat in de Houthalense wijk Meulenberg. Samen met zijn broer was de verdachte de keuken aan het renoveren van zijn ouders die op ...