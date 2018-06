Transferhonger van Waasland-Beveren is nog niet gestild

Maandag ondertekende de 19-jarige middenvelder Denzel Jubitana een driejarig contract bij Waasland-Beveren. Hij komt over van KV Mechelen en tekende zijn eerste profcontract bij de Waaslanders. Jubitana is de elfde nieuwe aanwinst van de Waaslanders. Maar de transferkoorts is er nog niet gezakt. Teammanager Danny De Maesschalck stelt dat er nog verder intensief naar versterking wordt gezocht.

“We starten met een bijna compleet nieuwe kern aan het seizoen 2017-2018”, opende De Maesschalck. “En wij doen dat bovendien met een nieuwe trainer. Doordat bepaalde jongens een doorgroei kenden, en zij dus vertrokken, was het nodig ons te versterken met nieuw materiaal. We kozen nu voor spelers die in hun land wel een heel seizoen hebben gespeeld en dus matchritme hebben. Wij hebben ze allemaal ook echt aan het werk gezien, daar waar we vroeger soms aankopen deden na het bekijken van beeldmateriaal. Zo zijn we echt zeker van de kwaliteit van de nieuwkomers.”

“We zijn nog verder aan het uitkijken naar versterking”, vervolgde de teammanager. “In het offensieve gedeelte willen we nog een diepe spits onder contract leggen. Op de flanken kan er ook nog iets bij. En we zoeken ook nog een tweede en derde doelman. Djihad Bizimana is nog niet op de club, maar wordt eind deze week verwacht. Met Victorien Angban lopen er nog steeds onderhandelingen om zijn contract te verlengen. Lukt dat niet, dan trekken wij een nieuwe middenvelder aan. Wij willen een seizoen meemaken waarin we aansluiten bij de top zes. Net zoals wij dat deden tijdens het eerste gedeelte van vorig seizoen. Met een ambitieuze trainer en spelersgroep moet dat wel lukken.”