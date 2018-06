Moeder met spieren bijt van zich af: "Niets aan mij is mannelijk"

De Australische Chyanne Weatherby (25) is na haar bevalling de fitness ingedoken en is tegenwoordig flink gespierd. Op Instagram deelt ze dan ook regelmatig foto's van de transformatie die ze heeft ondergaan, maar daar komt vaak heel wat kritiek op en dat is ze nu beu. "Gewichtheffen maakt je helemaal niet mannelijk. Het brengt je enkel in vorm."

Chyanne Weatherby telt ongeveer 45.000 volgers op Instagram en die kijken bewonderd toe hoe de jonge mama er in slaagde om zo gespierd te raken na haar bevalling. Maar naast die bewondering krijgt Chyanne ook heel veel haat over zich heen. In haar inbox steken vaak berichten van mensen die vinden dat ze er te mannelijk uitziet omdat ze zo gespierd is. Zeker als ze een foto deelt waarop ze haar spieren opspant, is het meestal prijs.

Op Instagram heeft ze nu voor het eerst van zich afgebeten. Terwijl ze vroeger wel eens durfde te huilen na een zoveelse pestbericht of gemene commentaar, wil ze nu niet meer met zich laten sollen. Om aan te tonen dat ze helemaal niet mannelijk is, deelde ze een foto in een jurk en eentje in haar ondergoed met de spieren opgespannen.

Niet cool!

"Steek me in een jurk en je zou niet eens denken dat ik gewichthef", zegt ze. "Er zijn zoveel mensen die meteen een oordeel over je vellen en dat enkel op basis van een gespierde pose. Gewichtheffen maakt je helemaal niet mannelijk. Het brengt je enkel in vorm. Maar mensen begrijpen niet dat hier heel veel tijd en moeite in kruipt. Als je mij in het echt zou zien dan zou je nooit zeggen dat ik er mannelijk uitzie. Beoordeel niet op het uiterlijk, dat is niet cool!"