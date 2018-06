Isco en Spaanse bondscoach staan achter De Gea: “Geef hem tijd en zuurstof”

De Spaanse doelman David De Gea, die onder druk staat, kan rekenen op de steun van coach Fernando Hierro. Die zei dat hij De Gea als eerste doelman zal aanhouden voor de volgende wedstrijd tegen Iran op woensdag, ondanks zijn flater tegen Portugal.

De doelman van Manchester United liet een zwak schot van Cristiano Ronaldo door zijn armen glippen, waardoor Portugal voor de tweede keer kon scoren, en werd in Spanje zwaar bekritiseerd voor zijn slecht geplaatste muur toen Ronaldo met een vrije trap de late gelijkmaker scoorde.

“Hij kan rekenen op ons volle vertrouwen. Ik weet uit ervaring dat voetballers vertrouwen moeten voelen, niet enkel in goede tijden”, zei de Spaanse bondscoach Hierro op Maandag.

De Gea was meermaals de redder van zijn club en werd vorig seizoen tot speler van het jaar verkozen bij United. Bij Spanje, echter, maakte hij cruciale fouten in drie van zijn vier laatste interlands: hij liet ook makkelijke goals binnen tegen Zwitserland en Argentinië.

“Hij heeft moeilijke momenten gehad, maar je kan je over alles heenzetten met wat tijd. Doelmannen hebben een speciale psychologie, en soms is actie-reactie niet genoeg. De Gea heeft tijd en zuurstof nodig”, ging Hierro verder.

“Alle spelers hebben vertrouwen nodig en ik ga hen dat geven. De Gea heeft alles natuurlijk opgenomen. We moeten het gewoon worden om in debat te gaan, want dat is een deel van de job. Niemand heeft hem iets zomaar gegeven, en we moeten eerlijk zijn met hem.”

Middenvelder Isco gaf ook aan dat hij achter de Spaanse nummer een staat, die nu de concurrentie van Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao) en veteraan Pepe Reina (Napoli).

“De Gea is een van de beste van de wereld. Hij weet hoe hij moet reageren, en we tonen hem veel liefde”, zei Isco. “We moeten hem helpen, want hij helpt ons veel en dat is waar deze groep om draait.”