Beyoncé en Jay-Z verrassen niet alleen met album, maar geven unieke kijk op hun leven en relatieproblemen

Beyoncé en Jay-Z schuwen geen verrassingen. Na de plotse lancering van een gloednieuw album van de Amerikaanse zangeres en manlief, blijkt dat er talloze intieme details en vuile was te vinden is in de songteksten van de negen nieuwe nummers. Aandachtige luisteraars kunnen dan ook heel wat choquerende weetjes te weten komen over de Carters bij het beluisteren van de plaat ‘Everything Is Love’. Een bloemlezing.

Wie iets wil weten over de relatie tussen Beyoncé en Jay-Z komt in de pers nauwelijks aan zijn of haar trekken. In het dagelijks leven houdt het powerkoppel de touwtjes immers stevig in handen. Details over hun gezinsleven of relatiestrubbelingen geven ze niet aan de media en geruchten laten ze rustig verder gonzen. Wanneer ze wel iets willen vrijgeven, dan doen ze dat op hun eigen manier en op hun eigen tempo. Denk maar aan de iconische foto met de bekendmaking van de zwangerschap van de Amerikaanse zangeres, die plots uit het niets verscheen. Of aan het moment waarop Queen B haar kersverse tweeling, een maand na de bevalling, toonde op Instagram.

Er is maar één plek waar de Carters wel opvallend gul zijn met intieme details over hun gezinsleven: in hun muziek. Beyoncés vorige verrassingsalbum ‘Lemonade’ (2016) stond volledig in teken van het overspel van haar echtgenoot. De rapper zelf reageerde ook in zijn muziek, toen hij in zijn plaat ‘4:44’ zijn misstap toegaf. Hun nieuwe gezamenlijke album ‘Everything Is Love’, dat zaterdagnacht plots op streamingsdienst Tidal verscheen, is geen uitzondering. Integendeel. De plaat biedt een ongeziene kijk op de relatie van het powerkoppel, over hun huwelijksproblemen, over hun geluk, over hun dromen en wensen. Wij lijsten de meest opvallende bekentenissen voor jullie op.

Becky mag bibberen

Becky With The Good Hair. Fans raken sinds ‘Sorry’ (2016) niet uitgepraat over de identiteit van de minnares van Jay-Z. Want met welke vrouw waagde de rapper het om Queen B te bedriegen? Haar echte naam kennen we niet, maar de talloze speculaties suggereerden sindsdien enkele grote namen. Was het Rita Ora? Of Rihanna misschien? Of gaat het over modeontwerpster Rachel Roy?

Even leek het alsof Beyoncé in ‘LoveHappy’ (2018) haar identiteit zou bekendmaken. “Lucky I ain’t kill you when I met that b-” rapte ze, waarna Jay-Z snel tussenbeide kwam met een “Nah, aight aight”. Net geen bevestiging over haar identiteit dus. Maar de Amerikaanse zangeres is duidelijk niet van plan om haar echtgenoot - en de wereld - zijn overspel snel te laten vergeten, nu het ook in hun nieuwe nummers opnieuw naar voren komt.

Overspel is uit

Net zoals op ‘Lemonade’ bulkt het op ‘Everything is Love’ van de details over de scheve schaats van Jay-Z en de verzoening van het koppel. Eén ding is duidelijk, na de openlijke beschuldiging van zijn vrouw heeft de rapper zijn lesje geleerd: een icoon als Beyoncé laat je niet zomaar links liggen. Becky mag inpakken, Queen B verlaat hij niet. “If me and my wife beefing, I don’t care if the house on fire, I’m dying . . . I ain’t leaving,” rapt Jay-Z op ‘713’.

Jay-Z en Beyoncé tijdens de 59ste Grammy’s waar de rapper net naast 8 prijzen greep. Iets waar hij nog niet helemaal over is, zo bewijst hij in ‘Apeshit’: “Tell the Grammys fuck that zero for eight shit / Have you ever seen the crowd goin’ apeshit?” Foto: AFP

Maar dat wil niet zeggen dat alles weer peis en vree is ten huize Carter. Ruzie maken ze er nog steeds over, zelfs in de songteksten van hun nieuwe nummers. ‘LoveHappy’ is één grote discussie tussen het getrouwde koppel: over hun hernieuwde huwelijk, over de karakters van hun kinderen (Blue Ivy (6), Sir (1)en Rumi (1)).

Beyoncé: “You” messed “up the first stone, we had to get remarried.”

Jay-Z: “Yo chill”

Beyoncé: “We keeping it real with these people, right? Lucky I ain’t kill you when I met B-…”

Jay-Z: “Nah, Aight Aight. You know how I met her. We broke up and got back together. To get her back I had to sweat her.”

Maar alle discussies leiden nog steeds tot liefde, zo beseffen de twee. En Beyoncé haar eindnoten van het album zijn dan ook zalvend. “The ups and downs are worth it / Long way to go but we’re working / We’re flawed but we’re still perfect for each other, yeah yeah / Sometimes I thought we’d never see the light / We went through hell with heaven on our side / This beach ain’t always been no paradise.” Een verwijzing naar Julius Caesar zijn ‘Veni, vidi, vici’ en één zin vat hun huidige relatiestatus samen: “Ain’t no way to stop this love. Ain’t no space if... everything is love.”

Succes boven alles

Naast alle verhalen over relaties en verzoeningen op een downtemporitme zijn er nog twee dingen waar Beyoncé en Jay-Z duidelijk ook veel liefde voor hebben: geld en succes. Aan beide geen gebrek en dat laten ze duidelijk merken. “My great-great-grandchildren already rich / That’s a lot of brown children on your Forbes list”, klinkt het. Even later tackelt ze letterlijk het glazen plafond in ‘Nice’: “I ain’t never seen a ceiling in my whole life, that’s word to Blue.”

Dat haar indrukwekkende prestaties Beyoncé een vrijkaart lijken te geven om te doen en laten wat ze wil, blijkt ook uit het veelvuldig gevloek, iets wat we van Queen B nog niet in die mate gewend waren. “Get off my dick” (uit ‘Apeshit’ met de indrukwekkende videoclip in het Louvre), “Nigger” (in het hele album), “We slammin’ car doors / I be true balling on these bum whores” (in ‘Boss’).

Iedereen blij, Kanye niet

Eén ster is minder blij met het album: Kanye West. De man van Kim Kardashian had immers allang een plaat aangekondigd, en ‘Nasir’ kwam ook uit, maar werd volledig overschaduwd door de plotse lancering van ‘Everything is Love’. Toeval? We denken het niet, want dat het tussen de Wests en de Carters niet goed klikt, is allang geen geheim meer.

Benieuwd naar meer? De plaat downloaden of streamen is moeilijker dan je verwacht… Pech. Het felbekritiseerde feit dat het album enkel te beluisteren valt op Tidal het duurdere platform van Jay-Z kan hen duidelijk ook niets schelen. “If I gave two fucks, two fucks about streaming numbers / Would have put Lemonade up on Spotify”, klinkt het brutaal. De dollars hebben ze toch niet meer nodig. Als je zou denken dat de fans dan ook massaal achterblijven, dan ken je de B-hype nog niet. Bey en Jigga weten wat ze doen, en dat bewijzen niet alleen de miljoenen tweets over het trending topic: de downloadcijfers van Tidal kennen al een ongeziene piek, laat de streamingsdienst weten. Want ‘Everything Is Love’.