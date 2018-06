Heeft Kanye West zijn campagne met de naakte vrouwen gewoon gejat?

Met Kanye West in de buurt is controverse nooit ver weg, zo is nu zijn nieuwste reclamecampagne in opspraak gekomen. De Instagramaccount Diet Prada heeft er namelijk op gewezen dat een beeld met naakte vrouwen die in de Yeezy-campagne te zien is, verdacht veel lijkt op het werk van kunstenares Rita Minissi.

Vorig week liet Kanye West op Twitter een resem beelden los van zijn nieuwste Yeezy-campagne, maar amper een paar dagen laten is er al kritiek op gekomen. Diet Prada, de luis in de pels van de modewereld die via Instagram het kopieergedrag van ontwerpers aan de kaak stelt, heeft ontdekt dat een van de foto's en de sfeer in het algemeen wel heel hard lijken op het werk van Rita Minissi, een Italiaanse designer en fotografe. Kanye maakte de beelden niet zelf, maar huurde daarvoor wel Eli Russell Linnetz in.

Nogal pijnlijk is bovendien dat de fotoreeks van Minissi inzoomde op persoonlijk trauma en het verlangen erna om terug een connectie te vinden met je eigen lichaam. Beelden met een sterke boodschap dus en daarom nogal ongepast, klinkt het bij Diet Prada. Daar vragen ze zich bovendien af met welk excuus Kanye nu weer op de proppen zal komen.

Verantwoordelijkheid nemen?

Toen de vorige keer bekendraakte dat hij ook al een schets voor een sneaker had gekopieerd van Tony Spackman, een voormalige ontwerper bij Nike, schoof hij de schuld daarvoor namelijk in de schoenen van een van zijn stagiaires. "Zal Kanye dit keer zijn verantwoordelijkheid nemen of zal hij weer naar iemand anders wijzen zoals hij onlangs nog heeft gedaan?", klinkt het.