Genk - 41 flitspalen op Genks grondgebied zijn afgelopen nacht ingekleed door verschillende kunstenaars. Dat heeft aan heel wat kruispunten tot verbaasde blikken geleid.

Ook bij de politie van de zone Carma was er even verwarring. Niet alle agenten waren immers op de hoogte van het project van kunstenaar Gorges Ocloo dat tot stand kwam in een samenwerking met de stedelijke ...