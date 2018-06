Daarom gaan de acteurs van ‘Thuis’ offline tijdens de wedstrijd van de Rode Duivels

De opnames van de serie Thuis wijken niet voor de match van de Rode Duivels tegen Panama. Producent Hans Roggen: “We draaien vandaag tot 18 uur, dus missen we de eerste helft. Maar op initiatief van de regisseur en acteur Raf Jansen (die Dieter speelt) gaan we proberen de wedstrijd uitgesteld te bekijken.”

“Alle smartphones gaan aan de kant, de hele cast en crew gaat offline”, legt de producent uit. “We draaien met een man of veertig, ongeveer de helft gaat de match bekijken. Van buitenaf zullen we niet gestoord worden en we zitten hier ver genoeg van het centrum van Leuven, zodat we geen gejuich of getoeter horen.”

Op de set van Familie in Boortmeerbeek gelden geen speciale maatregelen en wordt gewoon gewerkt. Een foto op Instagram leert wel dat acteurs als Jan Van den Bosch, Caroline Maes en Jo Hens al de juiste kleuren dragen om te supporteren. Van den Bosch paste zelfs de kleur van zijn onderbroek aan.