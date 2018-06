Bondscoach McLeod onthult welke 18 Red Lions naar Champione Trophy hockey gaan

Brussel - Bondscoach Shane McLeod heeft maandag zijn 18-koppige selectie bekendgemaakt voor de Champions Trophy hockey (23 juni-1 juli) in het Nederlandse Breda.

Van de 23 spelers die deel uitmaakten van het voorbereidingsteam van de laatste maanden, vallen Manu Stockbroekx en Nico De Kerpel af met blessure.

Op het middenveld wordt er gekozen voor een evenwichtige mix tussen ervaring/automatismen - met het middenveld dat in Rio de olympische medaille veroverde - en jeugdig enthousiasme. Om de balans op het veld op elk moment te kunnen behouden, worden er drie PC specialisten/slepers opgeroepen. De optelsom van deze criteria maakt dat er deze keer geen plaats is voor Dorian Thiéry en Augustin Meurmans. “Deze twee spelers hebben de laatste maanden veel vorderingen gemaakt en hebben, zoals alle anderen, een uitstekende voorbereiding achter de rug”, aldus bondscoach McLeod. “Zij blijven echter wel deel uitmaken van het team dat zich later in het jaar zal voorbereiden voor het WK van november in India.”

In de aanval werd gekozen voor de spelers die de laatste toernooien (EK en World League) hebben meegespeeld. Tanguy Cosyns valt af. “We zijn blij met de stappen die Tanguy heeft gezet na zijn zware blessure. Hij mist de selectie deze keer, maar ik hoop dat hij zal blijven progressie boeken om klaar te zijn voor het WK”, besloot de bondscoach.

Woensdag spelen de Red Lions in Breda nog een trainingswedstrijd tegen Australië. Op het toernooi treft België (FIH 3) Argentinië (FIH 2), Nederland (FIH 4), Pakistan (FIH 13), India (FIH 6) en Australië (FIH 1), tegen wie de Red Lions zaterdag om 18u hun toernooi starten.

In de voorbereiding oefenden de Lions vier keer. Er werd drie maal gewonnen, 4-0 tegen Frankrijk (FIH 18), 5-2 tegen Spanje (FIH 8) en 3-2 tegen Groot-Brittannië (geen ranking). Tegen de Britten werd ook één keer gelijkgespeeld (1-1).

Selectie:

Keepers: Vincent Vanasch, Loic Van Doren

Verdedigers: Alexander Hendrickx, Loïck Luypaert, Arthur Van Doren, Arthur De Sloover, Gauthier Boccard

Middenvelders: John-John Dohmen, Simon Gougnard, Antoine Kina, Victor Wegnez, Felix Denayer

Aanvallers: Thomas Briels, Amaury Keusters, Tom Boon, Cedric Charlier, Sebastien Dockier, Florent Van Aubel