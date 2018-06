Prins Harry en Meghan Markle laten zich nog eens zien op een trouwfeest

De hertog en de hertogin van Sussex, ook bekend als prins Harry en Meghan Markle, hadden naast hun eigen huwelijk nog een ander huwelijk op de planning staan voor de lente. Zaterdag woonden ze de trouwplechtigheid bij van zijn nicht Celia McCorquodale, de dochter van Prinses Diana haar zus.

Afgelopen zaterdag gaf Celia McCorquodale, de oudste dochter van wijlen prinses Diana’s zus, haar jawoord aan George Woodhouse in de St Andrew and St Mary’s Church in Stoke Rochford, Lincolnshire. Ze droeg een witte prinsessenjurk en kreeg de eer om de tiara te dragen die Lady Di zelf op het hoofd had tijdens haar huwelijk met prins Charles in 1981.

Foto: ISOPIX

Onder de genodigden: haar neef prins Harry en zijn kersverse vrouw Meghan Markle. Het koppel kwam hand in hand aan op het huwelijk. Gelukkig maar, want volgens ooggetuigen struikelde Meghan over de haar gebloemde maxijurk en kon prins Harry zo een onstuimige val voorkomen.

Foto: ISOPIX

Markle droeg voor de gelegenheid een zwierige creatie van Oscar de la Renta met lichtblauwe bloemen op een witte stof. Die combineerde ze met een riempje rond haar middel, neutrale pumps van Aquazzura, een clutch van Carolina Herrera en een wit hoofddeksel.