Radja Nainggolan steunt de Rode Duivels met een opvallende actie…

Radja Nainggolan werd door bondscoach Roberto Martinez thuisgelaten voor het WK in Rusland, maar ook van thuis uit helpt de middenvelder zijn ploegmaats een handje. Dat zien we toch in een opvallende reclamecampagne van telecomoperator Orange, die de Rode Duivel wist te strikken. In het filmpje roept Radja zogezegd de harde kern van de Duivels op om… ’s nachts zo veel mogelijk lawaai te maken bij het spelershotel van Panama.

“Zoals jullie weten kan ik er niet bijzijn tegen Panama, om tactische redenen. Maar ik kan de Belgen wel nog helpen”, grapt in het filmpje. Vervolgens belt hij naar ‘Patrick van de Ultra’s’, met de vraag om zo veel mogelijk lawaai te maken aan het Panamese spelershotel.

“Zorg ervoor dat die mannen heel de nacht lang geen oog dichtdoen”, instrueert Il Ninja, waarna we beelden zien van luidruchtige fans, zogezegd aan het spelershotel van Panama. Het knappe filmpje sluit af met de waarschuwing: Tunesië, jij bent de volgende aan de beurt...”

Dat Orange Radja wist te strikken voor een promotiecampagne, was vorige week al duidelijk. Toen postte Orange namelijk een filmpje waarop Radja Nainggolan het Belgische volkslied voor de spiegel oefende. “Met de reeks filmpjes - er komen er nog aan - willen we ons pakket ‘Orange Unlimited’ aanprijzen, want alles is onbeperkt: mobiel én data”, aldus Annelore Marynissen van Orange. “We willen de boodschap uitdragen dat iedereen de Rode Duivels onbeperkt kan supporteren, zelfs van thuis uit. En wie is daar beter voor geschikt dan Radja Nainggolan?”

Heeft de harde kern van de Rode Duivels dan ook écht de Panamese ploeg slapeloze nachten bezorgd in Sochi? “Dat laten we in het midden en aan de verbeelding van de fans over”, klinkt het met een knipoog.