Prada brengt de minuscule short terug

Het Italiaanse modehuis Prada was op zondag 17 juni aan zet tijdens de mannenmodeweek in Milaan. Als het aan het label ligt, lopen mannen volgende zomer niet langer rond met een bermuda of chinoshort maar wel met ultrakorte exemplaren met de allures van een voetbalbroekje of zwemshort.

“De Prada-jongen is een sexy jongen”, zei ontwerpster Miuccia Prada over haar nieuwste lijn voor heren. En die mannen mogen volgend jaar hun benen laten zien: de lijn is immers rijk aan ultrakorte shortjes. In het roze met spikkels, met een druk geel patroon of klassiek als een korte witte kostuumbroek: alles kan, als het stuk maar tot ver boven de knieën komt.

Qua combinatiemogelijkheden zet Prada in op een gedurfde mix van prints en snits. Zo werden sommige shorts gecombineerd met een sweater, blazer of een top met een contrasterend motief. In de ogen van de ontwerpster draag je de shorts met plompe sneakers en hoog opgetrokken kousen.

Geen nood voor wie zichzelf nog niet met hotpants ziet rondlopen. Op de catwalk presenteerden mannen ook looks die een klassieker standpunt benaderden, maar wel waarbij wel experimenteel wordt omgesprongen met verschillende kleuren (mosgroen met diepblauw matcht perfect). Ook aan een vleugje seventies en gewaagde hoofddeksels werd gedacht.

