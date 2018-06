Bestuurder die Pinkpop-ganger doodreed en vluchtte aangehouden

De bestuurder van het bestelbusje dat maandagochtend een groep voetgangers aanreed nabij Pinkpop in Landgraaf, in Nederlands-Limburg, is aangehouden. Dat meldt de Nederlandse politie. Bij de aanrijding kwam één persoon om het leven en zijn drie voetgangers zwaargewond geraakt. De bestuurder van het witte busje, vermoedelijk een Fiat met waarschijnlijk een Nederlandse nummerplaat, pleegde vluchtmisdrijf.