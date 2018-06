Union heeft eerste twee aanwinsten van het seizoen beet

Brussel - 1B-club Union heeft afgelopen weekend haar eerste twee transfers voor het nieuwe seizoen aangekondigd. De Brusselaars contracteerden de Franse aanvaller Nils Bouekou en de Noorse doelman Anders Kristiansen. Bouekou tekende voor drie seizoenen, met een optie op nog een vierde seizoen. Kristiansen kreeg een vierjarige overeenkomst voorgeschoteld.

De 22-jarige Bouekou komt over van Créteil, waarmee hij het voorbije seizoen uit de Franse derde klasse zakte. Voordien maakte hij deel uit van de befaamde jeugdacademie van Auxerre.

Le jeune et talentueux Nils Bouekou a signé à l'Union !



2??2?? ans

???? Français

?? Ailier

??? Contrat jusqu'en 2021 + 1 an en option.

?? AJ Auxerre - US Créteil



Plus d'infos : https://t.co/gpmJeA9g7i#BienvenueNils ! pic.twitter.com/anf0NQac2k — Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) 16 juni 2018

De 28-jarige Kristiansen maakt de overstap van het Noorse Sarpsborg, dat het voorbije seizoen als derde eindigde in de Noorse eerste divisie. Voordien kwam hij ook al uit voor Viking en Bryne. De doelman was in het verleden een vaste waarde bij de Noorse nationale jeugdelftallen.