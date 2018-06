Rihanna legt uit waarom ze zo vaak met een glas wijn op de foto staat

Als Rihanna een feestje verlaat en de paparazzi druk foto’s van haar maken, krijgen ze vaak kiekjes waarop de ster een glas in haar hand houdt. Ze steelt dus glazen uit clubs zou je denken, maar Riri zet de puntjes op de ‘i’ in ‘The Graham Norton Show’.

Op vrijdag 15 juni was Rihanna samen met enkele andere actrices uit de nieuwe film ‘Ocean’s Eight’ te gast bij Graham Norton. De presentator focuste tijdens het interview op een behoorlijk bizarre gewoonte van de ‘Work’-zangeres. Hij merkte op dat ze vaak op foto’s staat met een (half)vol glas in de hand als ze weer in de auto stapt na een avondje stappen. Heeft ze dan geen tijd om haar wijn uit te drinken in de club en steelt ze daarom glazen?

Rihanna wil een misvatting de wereld uithelpen en benadrukt dat ze geen glazen, soms kristallen exemplaren, steelt. Ze leent ze naar eigen zeggen gewoon. “Dat kan een glas zijn dat ik meenam uit het hotel”, zegt ze. “Ik breng een glas altijd terug naar het hotel”, zegt ze bij een andere foto. Toch schaamt de zangeres zich een beetje. “Mijn moeder zal dit zien. Sorry, mama”, zegt ze lichtjes gegeneerd.