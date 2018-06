Okra-Beek doet jaarthema ‘Lekker Actief’ alle eer aan

Beek

Bree - Okra-Beek organiseerde voor haar leden een fietsvierdaagse naar Hapert (Nederland) van 4 juni tot en met 7 juni 2018.

Elke dag werd er gemiddeld 70 km afgelegd. De eerste dag bezochten we onder andere het Kristalpark in Lommel. Er werd veel gespind, maar de rode spin werd niet gevonden. Ook info in verband met de Sahara ontbrak niet. Met de nodige tussenstops en hapjes bereikte iedereen hotel Landduin in Hapert. Frietjes en snacks a volonté zorgden ervoor dat ons energiepeil terug werd bijgesteld.

De tweede dag werd, na een heerlijk ontbijt, een bezoek gebracht aan brouwerij La Trappe. De rondleiding in en om de brouwerij werd beëindigd met de nodige degustaties.

De volgende dag fietsten we naar Eindhoven. Teamleider Willy nam de taak van gids op zich. Eindhoven is meer dan voetbal, Philips en Dommel. Onbekende plekjes werden ontdekt. Ook werd er tijd vrijgemaakt om te shoppen.

Een cateringbedrijf zorgde ervoor dat we elke dag een heerlijke diner kregen aangeboden. Een barbecue mocht zeker niet ontbreken.

En dat dit een sportieve groep is, is duidelijk. Crossboccia werd elke avond met veel leute beoefend, ook werden er meerdere kaartjes gelegd of rummikub gespeeld.

Deze fantastische fietsvierdaagse met 28 leden, werd afgesloten met een heerlijk driegangenmenu in het centrum van Beek.

Dank aan de organisatoren en de wegkapiteins. Ook proficiat aan al deze sportievelingen, echte genieters zijn het!