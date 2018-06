H&M gaat in zee met Nederlands lingeriemerk Love Stories

De Zweedse modeketen H&M pakt later deze zomer uit met een capsulecollectie in samenwerking met het Nederlandse lingerielabel Love Stories. De lijn zal naast beha’s ook accessoires bevatten. Dat schrijft modesite Women’s Wear Daily.

De Nederlandse ontwerpster Marloes Hoedeman richtte haar merk Love Stories op in 2013 omdat ze vond dat er niets ‘spannends’ meer gebeurde in de wereld van de lingerie. Haar antwoord? Frivole beha’s - vooral bralettes - en slipjes. Denk aan kant en een creatieve mix tussen prints, kleuren en quotes. Intussen gaat het de oprichtster voor de wind. Ze heeft winkels in eigen land, maar ook in wereldsteden zoals Barcelona, Berlijn, Londen en Parijs. Ook in ons land heeft ze shops in Antwerpen en Gent.

Lingerie om te zien

Ook vanuit Zweden is er dus belangstelling voor haar label. “H&M toonde interesse in mijn collecties”, zegt Hoedeman in een interview met Vogue. Ze ziet de samenwerking als een ideale manier om haar naambekendheid te vergroten. Ze licht ook al een tipje van de sluier wat de collectie betreft. Die zal bestaan uit twintig items, waaronder lingerie, pyjama’s, kimono’s en enkele accessoires zoals een slaapmasker. Speciaal voor de keten werkte ze aan speciale print en motiefjes. Eén ding staat vast: de lingerie zal gezien mogen worden. “Lingerie is een deel van je outfit, dus toon ze alsjeblief!”

De collectie zal vanaf 9 augustus te koop zijn in geselecteerde filialen van de modeketen. Meer informatie lovestoriesintimates.com/global