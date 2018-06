Neos op wandel in Leopoldsburg

Borgloon - In samenwerking met gastclub Leopoldsburg werden er verschillende wandelrouters uitgetekend. Het werd dus een echte bewegingsnamiddag voor de leden van Neos Borgloon.

Het decor was het militair domein in Leopoldsburg, ook gekend als het kamp van Beverlo, en is vooral bekend vanwege de kazerne Leopoldsburg en de uitgestrekte oefenterreinen van het Belgisch leger. Deze terreinen werden ingericht in 1835 als verdediging tegen Nederland door koning Leopold I, die er in de beginjaren als graag geziene gast geregeld verbleef in zijn koninklijke villa. Na de verwelkoming met koffie en soldatenkoek werd gestart met verschillende wandelingen van 6, 9 of 14 km. Ieder op eigen tempo. De 4 km was onder leiding van een gids, waarbij men belangrijke bezienswaardigheden kon ontdekken. Na de wandeling werd de honger gestild met een gamellenmaaltijd, verse soep, een stevige hoofdschotel en de traditionele rijstpap. Voor wie dat wenste, kon een bezoek worden gebracht aan het legermuseum, met onder andere talrijke militaire voertuigen. Voor vele mannen was het pure nostalgie en een herinnering aan hun militaire dienstplicht.