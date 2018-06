Federer lost Nadal af aan kop van ATP-ranking, Goffin blijft status quo op negen

Brussel - De Zwitser Roger Federer heeft maandag opnieuw de koppositie veroverd op de nieuwe ATP-ranking. Federer won zondag zijn 98e ATP-titel in Stuttgart en neemt bovenaan de rangschikking over van de Spanjaard Rafael Nadal. Verderop in de top 10 behield David Goffin, die zondag de finale van het exhibitietoernooi in Deauville Trouville won, zijn negende stek. Komende week komt Goffin, ter voorbereiding op Wimbledon, uit op het befaamde grastoernooi van Queen’s.

Dankzij zijn finaleplaats in Stuttgart komt Federer voor het eerst sinds 20 mei opnieuw helemaal bovenaan de ATP-ranking. Vorige maand was hij wel slechts een week het nummer 1 van de wereld.

Nog in de top tien wisselden de Bulgaar Grigor Dimitrov en de Kroaat Marin Cilic van plaats. Dimitrov is nu nummer vijf, Cilic nummer zes. Ook de Brit Kyle Edmund maakte op de zeventiende plaats een plekje winst ten koste van de Fransman Lucas Pouille.

In het klassement van de hoogst gerangschikte Belgen veranderde er weinig. David Goffin (ATP 9) en Ruben Bemelmans (ATP 103) behielden hun stek. Steve Darcis (ATP 245, -4), Arthur De Greef (ATP 295, -11) en Julien Cagnina (ATP 299, -5) maakten licht verlies. Christoph Heyman (ATP 290) won twee plaatsen

Elise Mertens verliest twee plaatsen op nieuwe WTA-ranking

Foto: BELGA

Elise Mertens heeft maandag een slechte zaak in de nieuwe WTA-ranking. De Limburgse zakte twee plaatsen, van vijftien naar zeventien. Bovenaan blijft de Roemeense Simona Halep soeverein aan de leiding.

Mertens ging er de voorbije week al in de tweede ronde uit op het grastoernooi in Rosmalen. Kirsten Flipkens (WTA 48) haalde dan weer verrassend de finale in Nederland en kon daardoor een sprong voorwaarts van twaalf plaatsen maken op de ranking. Net voor haar maakte ook Alison Van Uytvanck (WTA 44) drie plekken winst. Verderop verloren Yanina Wickmayer (WTA 101, -3) en Maryna Zanevska (WTA 158, -5) licht, Ysaline Bonaventure (WTA 118) steeg zes plaatsen.

In de top tien van de WTA-ranking veranderde er helemaal niets. De Roemeense Simona Halep wordt op ruime afstand gevolgd door de Deense Caroline Wozniacki en de Spaanse Garbine Muguruza.

De ATP-ranking op maandag 18 juni (tussen haakjes de ranking van 11 juni):

1. (2) Roger Federer (Zwi) 8.920 punten

2. (1) Rafael Nadal (Spa) 8.770

3. (3) Alexander Zverev (Dui) 5.965

4. (4) Juan Martin del Potro (Arg) 5.080

5. (6) Grigor Dimitrov (Bul) 4.870

6. (5) Marin Cilic (Kro) 4.860

7. (7) Dominic Thiem (Oos) 3.835

8. (8) Kevin Anderson (ZAf) 3.635

++ 9. (9) David Goffin (Bel) 3.110

10.(10) John Isner (VSt) 3.070

...

103.(103) Ruben Bemelmans 545

245.(241) Steve Darcis 231

290.(292) Christopher Heyman 183

295.(284) Arthur De Greef 180

De WTA-ranking op maandag 18 juni (tussen haakjes de ranking van 11 juni):

1. (1) Simona Halep (Roe) 7970 punten

2. (2) Caroline Wozniacki (Den) 6745

3. (3) Garbine Muguruza (Spa) 6550

4. (4) Sloane Stephens (VSt) 5463

5. (5) Elina Svitolina (Oek) 5205

6. (6) Caroline Garcia (Fra) 4970

7. (7) Karolina Pliskova (Tsj) 4685

8. (8) Petra Kvitova (Tsj) 4610

9. (9) Venus Williams (VSt) 3971

10.(10) Madison Keys (VSt) 3636

11.(11) Angelique Kerber (Dui) 3460

12.(12) Jelena Ostapenko (Let) 3392

13.(13) Julia Görges (Dui) 3210

14.(14) Daria Kasatkina (Rus) 3125

15.(16) Coco Vandeweghe (VSt) 2702

16.(17) Ashleigh Barty (Aus) 2640

++ 17.(15) Elise Mertens (Bel) 2635

18.(20) Naomi Osaka (Jap) 2350

19.(19) Magdalena Rybarikova (Slk) 2145

20.(20) Anastasija Sevastova (Let) 2105

...

44.(47) Alison Van Uytvanck (Bel) 1143

48.(60) Kirsten Flipkens (Bel) 1076

101.(98) Yanina Wickmayer (Bel) 642

118.(124) Ysaline Bonaventure (Bel) 531

158.(153) Maryna Zanevska (Bel) 373