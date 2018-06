Logan Bailly en vrouw Libby uit elkaar: “Hij heeft de baby zelfs nog niet gezien”

Nieuwe mama Libby Smith heeft zich naar aanleiding van Vaderdag op Instagram uitgesproken over de breuk met ex- Rode Duivel Logan Bailly. De dochter van oud-voetballer Gordon Smith beviel eerder deze maand van zoontje Edson Thunder en maakt nu via sociale media bekend dat Bailly hem nog niet gezien heeft.

Foto: Photo News

Bailly en Smith vormden sinds eind 2016 een koppel. Ze leerden elkaar kennen toen de Belg aan de slag was bij Celtic FC in Glasgow. Een paar maanden eerder scheidde Bailly nog van zijn Limburgse vrouw Jessica, met wie hij twee kinderen, dochter Destiny en zoon Prince, heeft. Libby kondigde haar eerste zwangerschap op Nieuwjaarsdag aan op Instagram. Toen de keeper vorig jaar terugkeerde naar de Belgische competitie, verhuisde ook zijn Schotse vriendin mee naar ons land. Om medische redenen keerde Libby begin dit jaar echter terug naar Glasgow. Sindsdien heeft ze “de man waar ze zo van houdt” niet meer gezien.

“Ik ben naar elke scan en afspraak alleen moeten gaan”, schrijft Libby op Instagram. “Hij heeft me altijd beloofd dat hij er tijden de geboorte zou bijzijn, maar ook dit heb ik helemaal alleen moeten doen. Misschien was ik verkeerd om te denken dat we dit avontuur samen zouden aangaan. Hij heeft ons in de steek gelaten.” De nieuwe mama schrijft dat haar zoontje via een keizersnede ter wereld kwam en dat ze zich helemaal gebroken voelt. “Ik ben absoluut diepbedroefd voor mijn baby, wetende hoe geweldig en kostbaar hij is, dat zijn eigen vader hem geen prioriteit maakt in zijn leven en zelfs niet eens een kaart heeft gestuurd. Ik heb gesmeekt en gesmeekt voor een beetje steun, niet voor mij maar voor onze zoon.”

Smith sluit haar bericht af met een boodschap aan Bailly. “Edsons vader zal altijd welkom zijn om zijn zoon te komen bezoeken en de vaderrol op te pikken.”