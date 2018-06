Ontdek het oude Landen langs het vernieuwde blotevoetenpad op ‘Kermis op Sinte Gitter’

Landen - Heb je je vorig jaar gewaagd als zoolganger van het eerste uur op het blotevoetenpad van Sinte Gitter? Kom dan zeker terug, want boer Jos Wauters heeft fonkelnieuwe attracties voorzien.

Je trekt immers op je blote voeten langs een heuse dierentuin, je test je evenwicht op reusachtige boomstammen, je klimt op middeleeuwse motheuvels, je spartelt in het water van de Gertrudisbron en flaneert langs de archeologische site. Ontdek in één moeite de wortels van jouw eigen verleden samen met de gidsen van de heemkundige kring, voor de gelegenheid uitgedost in historische kledij. Je kan op het voormalige kerkplein volksspelen beoefenen en een proevertje Geertenminne van Mich&Oech gebruiken, een ware verzekering tegen ongelukken op reis. De Broederschap Sint-Gertrudis exposeert er stukken uit haar collectie. Bij boer Jos kan je onder het waakzaam oog van de reus Pancratius dan weer terecht voor de nodige drankjes en versnaperingen, info- en animatiestandjes. Voor de kinderen is het voorzeker pret voor tien! Doorlopend: kinderanimatie met springkasteel en go-carts, kinderboerderij, kermismolen … Laat je zeker verleiden voor een tochtje met de huifkar en ontdek de quads en mini-tractors!

Wanneer? 24 juni 2018, 10 u – 18 u.

Waar? Wingbergstraat/Raatshovenstraat Landen.

Foto met organisatoren: Heemkunde Pepijn@Landen, Stadsbestuur Landen, Broederschap Sint-Gertrudis, Boerderij Sinte Gitter, Reuzengilde Pancratius Waasmont, Mich&Oech.