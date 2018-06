Wout van Aert: “Ik ga niet naar het BK om gewoon mee te rijden”

Tien weken na Parijs-Roubaix maakte Wout van Aert gisteren in de Elfstedenronde zijn comeback. De wereldkampioen veldrijden reed een attente wedstrijd, maar werd op de laatste kasseistrook afgeremd door een lekke band. Ook Jens Debusschere kende pech in de slotfase, waardoor de Brit Adam Blythe in Brugge naar de zege kon sprinten.