Week start met bewolking, maar later gaan temperaturen richting 30 graden

Maandag start met veel wolken waaruit af en toe wat lichte regen of motregen valt. In de loop van de namiddag verschijnen er opklaringen vanaf de kust. De maxima liggen tussen 18 graden in de Hoge Venen en 22 graden in de Kempen. De zuidwestenwind is matig en aan zee soms nog vrij krachtig. Dat meldt het KMI.

Maandagavond en -nacht worden de opklaringen eerst breder, maar in de tweede deel van de nacht krijgen we lage wolken vanaf het westen. Het blijft droog bij minima van 10 tot 15 graden.

Dinsdag is het meestal zwaarbewolkt met hier en daar soms wat lichte regen of motregen. Op het einde van de dag verschijnen er stilaan opklaringen vanaf de kust. De maxima schommelen tussen 19 en 23 graden.

Woensdag stijgt de luchtdruk en wordt het droog en zonnig. Het wordt ook warm met maxima van 22 of 23 graden aan de kust, van 23 tot 26 graden in de Ardennen en elders waarden tussen 26 en 29 graden.

Donderdag draait de wind naar het noorden en neemt de bewolking toe. Er is over het noorden van het land kans op wat gedruppel. Het wordt minder warm met maxima van 17 graden aan zee en elders tussen 18 en 20 graden. In Belgisch Lotharingen kan het kwik nog stijgen tot 23 graden.

Vrijdag en zaterdag is het vaak zonnig en droog met maxima van 17 tot 23 graden. Zondag komen er mogelijk meer wolken opzetten, maar de kans op neerslag blijft klein. De maxima schommelen in het centrum tussen 19 en 22 graden.