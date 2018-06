Deze elf Rode Duivels starten in de openingswedstrijd tegen Panama

In het Fisht-stadion van Sovhi wacht een wedstrijd waarin niemand met minder dan een driepunter vrede zal nemen, al blijft het toch altijd afwachten, want uit de andere wedstrijden blijkt dat de marges op dit WK klein zijn.

In de basiself van bondscoach Roberto Martinez hoeven niet al te veel verrassingen verwacht te worden. Thomas Vermaelen is in Moskou gebleven om te revalideren, voor Vincent Kompany komt de wedstrijd nog te vroeg. Beide centrale verdedigers worden klaargestoomd voor het vervolg van de groepsfase - en dan vooral de tweede ronde. Sinds zondag is het wel zeker dat Kompany sowieso bij de groep blijft, de zaterdag naar België teruggekeerde Laurent Ciman hoeft dus - zoals verwacht - geen retour richting Moskou te boeken.

Centraal achterin is Dedryck Boyata meer dan waarschijnlijk de vervanger. De verdediger van Celtic kreeg ook al in de uitwuifwedstrijd tegen Costa Rica de voorkeur op Leander Dendoncker. Hij krijgt naast zich de ervaring van Toby Alderweireld en recordinternational Jan Vertonghen. Thibaut Courtois staat in doel.

Op het middenveld zal de bondscoach uitpakken met Axel Witsel, Kevin De Bruyne, en de wingbacks Thomas Meunier en Yannick Carrasco. Voorin spelen aanvoerder en man in vorm Eden Hazard, en Dries Mertens in steun van doelpuntenmachine Romelu Lukaku.

Foto: Het Nieuwsblad

Invallers: Mignolet, Casteels, Dendoncker, Dembélé, Tielemans, Fellaini, Chadli, Januzaj, T. Hazard, Batshuayi.

Geblesseerd: Kompany, Vermaelen.

Geschorst: niemand.

De wedstrijd tussen België en Panama wordt overigens een primeur, beide landen stonden nog nooit eerder tegenover elkaar. Met Gent-belofte José Luis Rodriguez komt er bij de Panamezen één speler met Belgische link aan de aftrap, Ricardo Avila zit op de bank.

Panama is echter met de nodige zorgen naar Rusland afgezakt. Dit jaar konden ze in vijf interlands slechts één keer winnen en dat was dan nog met het kleinste verschil (0-1) tegen het meer dan bescheiden Trinidad & Tobago. Eind mei werd er tegen Noord-Ierland een scoreloos gelijkspel afgedwongen, tegen Denemarken en Noorwegen werd er telkens met het kleinste verschil verloren. In het oefenduel tegen Zwitserland liepen ze tegen een 6-0 blamage aan.

Bondscoach Hernan Dario Gomez heeft ook geen zin om verstoppertje te spelen en gaf daags voor de wedstrijd al zijn basiself vrij. De Belgen schat hij echter hoog in. “Argentinië haalt momenteel niet het niveau van België. Het verschil in kwaliteit tussen Panama en België is veel groter dan het verschil tussen Argentinië en IJsland”, vatte hij samen.

Nederlandse en Duitse videorefs

De Duitser Bastian Dankert is de hoofdvideoarbiter (VAR) bij de eerste WK-wedstrijd van de Rode Duivels. Hij wordt bijgestaan door zijn landgenoot Felix Zwayer en de twee Nederlanders Danny Makkelie en Sander van Roekel.

De videoscheids kan corrigeren bij vier spelsituaties: doelpunten, strafschoppen, rode kaarten en persoonsverwisselingen (verkeerde speler krijgt een kaart).

De Wereldvoetbalbond FIFA stelde eerder Janny Sikazwe aan als veldscheidsrechter voor het duel. Voor de 39-jarige Zambiaan wordt het de eerste WK-wedstrijd. Hij was wel al meermaals scheidsrechter op de Africa Cup, het WK voor clubs en de Afrikaanse variant van de Champions League.