Personeel McLaren keert zich tegen het management: crisis compleet?

De crisis bij McLaren, het F1-team waarvoor onze landgenoot Stoffel Vandoorne rijdt, lijkt compleet. Het personeel dreigt ermee in opstand te komen tegen het management en om dat te doen contacteerden ze niemand minder dan voormalig teambaas Martin Whitmarsh.

Volgens het Britse dagblad ‘Daily Mail’ kwam het vorige week tijdens de debriefing van de GP van Canada tot een confrontatie tussen teambaas Eric Boullier en zijn personeel. Ze verwijten hun bazen incompetentie en ze zien in voormalig teambaas Martin Whitmarsh de laatste reddingsboei om het noodlijdende team er weer bovenop te helpen.

Whitmarsh was vijfentwintig jaar verbonden aan de renstal uit Woking toen hij er in 2014 de deur achter zich dichttrok. Door zijn nauwe banden met de aandeelhouders van het bedrijf, en dan vooral Mansour Ojjeh, kan de Brit een invloedrijke bondgenoot zijn.

Het is naar eigen zeggen ook niet de eerste keer dat mensen van bij McLaren Whitmarsh hebben gecontacteerd.

“Mensen van bij McLaren hebben me gezegd dat ze een brief zouden sturen over de situatie bij het team,” aldus Whitmarsh. “Ik heb hen gezegd van de brief niet naar mij te sturen maar naar Mansour.”

Die bewuste brief werd vorig jaar verstuurd. Sindsdien werd motorleverancier en partner Honda ingeruild voor Renault en het moest de Japanners naar verluidt om en bij de zeventig miljoen euro betalen om hun contract te verbreken.

De switch van Honda naar Renault heeft niet het verhoopte resultaat gebracht en McLaren holt al het hele seizoen achter de feiten aan met vorig weekend als dieptepunt met een veertiende en vijftiende plaats op de grid in Canada. Teambaas Eric Boullier is de gebeten hond en een bron binnen het team laat weten dat hij “de kleedkamer helemaal kwijt is,” zoals ze dat in het voetbal uitdrukken.

Whitmarsh was aanwezig tijdens de GP van Spanje en sprak met aandeelhouder Mansour Ojjeh over de situatie bij het team.

“Ik hou van het team en het stemt me droevig als ik zie wat ervan geworden is, er moet een totaal andere aanpak komen,” vertelt de Brit. “Er zijn veel te veel politieke spelletjes tussen de hoofdrolspelers en ik vind dan ook dat er een paar van moeten gaan. Ik heb mijn visie aan Mansour uit de doeken gedaan, nu is het aan de aandeelhouders om te kijken wat ze ermee doen.”

“Vroeger ging het bij McLaren enkel om winnen in de Formule 1, nu bekijken ze veel andere pistes zoals bijvoorbeeld Le Mans en IndyCar. Op zich is dat niet slecht maar McLaren zoveel dingen zien doen ten koste van de Formule 1 doet me huiveren.”

“Ik woon nog in de buurt en ik kom geregeld nog vrienden tegen die bij McLaren werken. Ze zijn teleurgesteld in alles wat er nu gebeurt en zijn het met mij eens.”

De doortocht van Martin Whitmarsh bij McLaren als teambaas was trouwens ook niet altijd rozengeur en maneschijn. De Brit moest in 2014 het toneel verlaten na een machtsstrijd waarbij Ron Dennis aan het langste eind trok maar hij staat niet weigerachtig ten opzichte van een tweede termijn.

“Moest er een delegatie voor de deur staan zou ik ze zeker niet wegsturen,” besluit Whitmarsh. “Ze weten me te vinden.”

