Salumu, Mwema en Akyazili zijn out voor WK-kwalificatieduels

Brussel - De Belgian Lions kunnen niet rekenen op Jean Salumu (neus), Jean-Marc Mwema (voet) en Thomas Akyazili (rug) in de twee laatste WK-kwalificatiewedstrijden, op 29 juni tegen Rusland en op 2 juli tegen Bosnië en Herzegovina in de Antwerpse Lotto Arena. Dat heeft de Belgische basketbalbond zondagavond bekendgemaakt. Als vervanger voor Akyazili wordt Alex Libert aan de selectie toegevoegd.

Salumu, dit seizoen op de Belgian Basketball Awards verkozen tot zowel MVP als Speler van het Jaar, brak woensdag zijn neus en liep ook een hersenschudding op in het derde finaleduel tussen Oostende en de Antwerp Giants. Ook Salumu’s ploegmaat bij Oostende Jean-Marc Mwema en Antwerp Giants-speler Akyazili kwamen niet ongeschonden uit de wedstrijd die Oostende uiteindelijk een zevende landstitel op rij opleverde.

Eerder moesten Retin Obasohan (polsoperatie) en Maxime De Zeeuw (operatie knie) al verstek laten gaan. Quentin Serron (vinger) is nog onzeker.

De Belgian Lions bereiden zich vanaf maandag voor met een stageweek in Spa. Naast Libert worden Ismael Bako, Pierre-Antoine Gillet, Ordane Kanda-Kayinda, Vincent Kesteloot, Elias Lasisi, Jonathan Tabu, Kevin Tumba, Hans Vanwijn en Sam Van Rossom maandag in Spa verwacht. Manu Lecomte voegt zich na de NBA-draft (21 juni) bij de selectie.

Vrijdag (19u30) spelen de Belgian Lions in Hall du Paire in Pepinster een oefeninterland tegen Nederland. Vanaf 25 juni gaat de voorbereiding op de twee WK-kwalificatiewedstrijden verder in Antwerpen.

De Lions staan in groep E op de vierde en laatste plaats. De troepen van bondscoach Eddy Casteels zijn verplicht twee keer te winnen (met een puntenverschil van minstens acht punten tegen Rusland en minstens drie punten tegen Bosnië) om nog in aanmerking te komen voor deelname aan de tweede kwalificatieronde, op weg naar het WK in China.

De drie eerste landen in de poule stoten door naar de tweede kwalificatieronde, die start in september 2018. Daarin worden de 24 deelnemende landen ingedeeld in vier groepen van zes. De eerste drie van elke groep plaatsen zich voor het WK in China (31 augustus-15 september 2019).