Eindelijk! We horen u wild enthousiast worden tot in het verre Rusland. Eindelijk trappen de Rode Duivels straks hun WK af! Plaats van afspraak: Sochi, aan de Russische Rivièra. Slechts één resultaat is goed genoeg. Panama moet in de pan gehakt worden. “Ik zie in de ogen van de spelers dat ze staan te springen om te schitteren”, aldus Roberto Martinez.