Het WK is amper vier dagen oud, toch ging de bal in elf wedstrijden al zes keer op de stip. “Twee keer door een goede tussenkomst van de VAR”, vindt onze WK-videoref Serge Gumienny, die spelers in het strafschopgebied wel heel veel risico ziet nemen. “Wat bezielt de Franse verdediger Umtiti om de bal met de hand weg te slaan? Dat zie je zelfs in vierde provinciale niet.”