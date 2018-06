“Drones zonder piloot zijn de toekomst”

Studenten KU Leuven nemen in Sint-Truiden deel aan dronewedstrijd

Sint-TruidenVoor het eerst heeft een Belgisch team van ingenieursstudenten deelgenomen aan de prestigieuze dronewedstrijd die jaarlijks door de Franse vliegtuigbouwer Dassault wordt georganiseerd. Plaats van afspraak was de DronePort in Sint-Truiden, waar zaterdag acht teams een volautomatische precisievlucht met hun zelfgebouwde drone moesten afleggen. “Winnen hebben we helaas niet gedaan”, zegt ingenieursstudent Gilles Depoorter (22) van de KU Leuven. De Belgen werden laatste.