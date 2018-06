De een houdt van de kust, de ander van de Ardennen. Deze week vertoeft ‘Met Vier In Bed’ in de mooiste streek van Wallonië. Het eerste adres is Au Magasin in Vielsalm, bij een Limburgs koppel dat vier jaar geleden naar de Ardennen trok. Daarna gaat het achtereenvolgens naar Villers- Sainte-Gertrude, Soy en Hastière-par-delà, waar de gasten een Cluedo-spel kunnen spelen.