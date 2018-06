Imke Courtois heeft héél veel zin in het WK

Imke Courtois (30), voetbalbeest én bijna doctor in de gezondheids- psychologie. Ze laat het rijmen met het grootste gemak. Omdat ze dat leuk vindt en zich geen vragen stelt over wat komt. Of beter: ze stelt zich wél vragen, maar zal onderweg wel ergens een antwoord vinden.