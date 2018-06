Trump klaagt over te weinig erkenning in VS over deal met Noord-Korea

Donald Trump vindt dat hij voor de top met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un in de VS te weinig erkenning krijgt. De deal over een denuclearisatie van Noord-Korea werd overal in Azië geprezen en gevierd, schreef de Amerikaanse president zondag op Twitter. In de VS echter zien velen nog liever de deal mislukken, dan hem een succes te gunnen, klinkt het.

Feit is dat op de top in Singapore geen akkoord over een denuclearisatie is bereikt. Het door Trump en Kim ondertekende document blijft als intentieverklaring inhoudelijk ver onder vroegere afspraken van de VS met Noord-Korea en andere landen. Trump kreeg daar kritiek voor. Zelfs vanuit zijn eigen partij waren de reacties op de top terughoudend.

In een peiling van de zender ABC en de Washington Post zei 55 procent van de Amerikaanse respondenten zondag dat het voor een positieve beoordeling van de top te vroeg is. Ook op Trumps herhaalde inschatting dat Noord-Korea dankzij hem niet langer een nucleaire dreiging vormt, reageerde een meerderheid van de respondenten met ‘afwachten’.

Trump twitterde zondag dat de overeenkomst met Kim waarschijnlijk miljoenen en miljoenen levens zou redden. Hij herhaalde zijn verzoek om gezamenlijke manoeuvres met Zuid-Korea op te schorten tijdens de onderhandelingsfase. Dat verzoek had bondgenoten en naar verluidt ook het Pentagon verrast.

De VS zouden niets hebben prijsgegeven, in tegenstelling tot wat het fake news in een gecoördineerde actie stelde, schreef Trump. ‘We hebben zoveel voor de vrede in de wereld gekregen en op het eind komt daar nog veel meer bij’. Wat hij daarmee precies bedoelde, legde de Amerikaanse president niet uit.