Teleurstellend Brazilië raakt niet voorbij Zwitserland door discutabele gelijkmaker

Net zoals Duitsland is ook Brazilië zijn WK niet goed gestart. De Goddelijke Kanaries raakten niet voorbij Zwitserland. Nochtans had Coutinho de Brazilianen op voorsprong gebracht met een heerlijke krul, maar een discutabele gelijkmaker vergalde het Braziliaanse feestje.

Brazilië-Zwitserland, dat was vooral uitkijken naar de Brazilianen, door velen toch als de grote favoriet beschouwd voor dit WK. Neymar was net op tijd weer fit geraakt, de Zuid-Amerikaanse kwalificatiepoule werd met overdonderende overmacht gewonnen en de Goddelijke Kanaries waren uit op revanche voor die schandelijke 1-7, vier jaar geleden in Brazilië. Zwitserland mocht hooguit heel eventjes een obstakel vormen. Een degelijk team, maar niet heel veel meer. Ondanks hun zesde plaats op de FIFA-ranking.

Het duurde dan ook niet lang of Brazilië pakte de match in handen. Zwitserland werd tot in het eigen strafschopgebied ingedrukt. Na een snelle combinatie tussen Neymar en Coutinho viel de bal met een gelukje voor de voeten van Paulinho. De vingertoppen van Zwitsers goalie Yann Sommer hielden het rollertje uit doel. Halfweg de eerste helft was het toch kassa. Coutinho kreeg de bal in de voeten en krulde hem vanop de rand van de grote rechthoek heerlijk, via de verste paal, in doel.

Maar daarna zakte het weer in bij een nonchalant Brazilië. 1-0 volstond blijkbaar. Neymar viel vooral op door zijn onnodige provoceren - op gegeven moment stond hij zelfs demonstratief stil met Behrami in de rug.

Lik op stuk door discutabel doelpunt

Vlak na rust kreeg Brazilië echter lik op stuk. Xherdan Shaqiri gaf een hoekschop wel erg strak voor het doel, op de rand van de kleine rechthoek kon Steven Zuber inkoppen. Weliswaar na een duwtje aan Braziliaans verdediger Joao Miranda. Scheidsrechter César Ramos greep echter niet in en ook de videoref liet niet van zich horen. De onverhoopte gelijkmaker gaf Zwitserland vleugels en plots waren zij het die de wet dicteerden. Verder dan een schotje van Blerim Dzemaili - makkelijk gepakt door doelman Alisson - kwamen ze echter niet.

In het slotkwartier besloot Brazilië dan toch nog eens even de gashendel open te draaien, op zoek naar het winnende doelpunt. Coutinho vlamde de bal in één tijd voorlangs. Even later claimde Brazilië een penalty toen Gabriel Jesus neerging na een omhelzing van Manuel Akanji, maar ook nu greep ref Ramos niet in. Het slot stond nog bol van de halve en hele kansjes voor de geel-blauwen: Sommer pakte een afstandsschot van Neymar, Firmino knalde vanuit een scherpe hoek nipt over de Zwitserse deklat. De Zwitserse doelman werd in het slot nog de held door achtereenvolgens kopballen van Neymar en Firmino uit zijn doelvlak te ranselen. De stand bleef zo op 1-1.

Door het gelijkspel blijft Servië met drie punten alleen op kop in groep E. Brazilië en Zwitserland volgen met elk één punt. Costa Rica is laatste met nul punten.