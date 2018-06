Verrassing op Pinkpop: Raymond van het Groenewoud speelt mee met Triggerfinger

Het Nederlandse festival had dit weekend heel wat muzikaal talent op het podium staan. Zo traden onder meer Pearl Jam, Snow Patrol en Foo Fighters al op. Zondagavond sluit niemand minder dan Bruno Mars het festival af. Naast die toppers waren ook enkele Belgen terug te vinden, zoals Oscar and the Wolf en Triggerfinger. Die laatste zorgde voor een grote verrassing door ook Raymond van het Groenewoud mee te brengen naar de festivalweide in Landgraaf.