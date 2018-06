Heusden-Zolder -

Dit weekend vond er op Circuit Zolder de Endurance Cycling Serie plaats. Maar liefst 24 uur lang kon je solo of in teamverband recreatief wielrennen. Sinds 2008 is Circuit Zolder volledig verlicht en dat geeft de mogelijkheid om ook ’s avonds op een afgesloten en veilig parcours te fietsen.