Sint-Truiden -

Een omzet van 409 miljoen euro en een duizendtal extra jobs. Dat is wat er voorspeld wordt voor de Belgische dronesector in 2020. Een sector met veel toekomst dus. En om daarop in te spelen organiseert de Franse vliegtuigbouwer Dassault elk jaar de UAV challenge. Een dronewedstrijd voor jonge ingenieurs die dit weekend haar hoogtepunt kende op de Droneport in Sint-Truiden.